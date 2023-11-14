３位宮崎と仮契約 プロ野球・日本ハム
2023年11月14日18時32分
【日本ハム】３位指名の宮崎一樹外野手（山梨学院大）と契約金５０００万円、年俸９００万円で仮契約した。（金額は推定）
３位宮崎と仮契約 プロ野球・日本ハム
2023年11月14日18時32分
【日本ハム】３位指名の宮崎一樹外野手（山梨学院大）と契約金５０００万円、年俸９００万円で仮契約した。（金額は推定）
こんな記事も
スポーツ総合
桃田が本戦へ 新設の熊本マスターズ―バドミントン(11/14 20:32)
５位宮沢と入団合意 プロ野球・西武(11/14 20:10)
若元春、冷静に 大相撲九州場所(11/14 20:00)
西武の山川が国内ＦＡ権行使 本塁打王３度、不祥事も―プロ野球(11/14 19:58)
玉鷲、記録は「酒のつまみに」 大相撲九州場所(11/14 19:51)
２季目の王座懸け４強決戦、連覇狙うビックカメラ高崎〔ソフトボールＪＤリーグ〕(11/14 19:49)
熱海富士「落ち着いている」 大相撲九州場所(11/14 19:39)
ＧＫ前川、今度こそ サッカー日本代表(11/14 19:27)
支度部屋 大相撲九州場所(11/14 19:25)
南野、再び輝きを 前回は７戦連発―サッカー日本代表(11/14 19:17)
石田がＦＡ権行使 プロ野球ＤｅＮＡ(11/14 19:09)
草加「新しいスタート」 中日と仮契約―プロ野球(11/14 19:02)
古謝「１年目から活躍したい」 楽天と契約合意―プロ野球(11/14 18:58)
３大関、３日連続の安泰 大相撲九州場所３日目(11/14 18:38)
３位宮崎と仮契約 プロ野球・日本ハム(11/14 18:32)
１年目の庄司、先発で好投 社会人野球日本選手権・西濃運輸(11/14 18:29)
プロ野球正力賞・談話(11/14 18:29)
大相撲九州場所・十両取組表（４日目）(11/14 18:22)
大相撲九州場所・幕内取組（４日目）(11/14 18:22)
大相撲九州場所・十両星取表（３日目）(11/14 18:18)
大相撲九州場所・幕内星取表（３日目）(11/14 18:18)
大相撲九州場所・幕内勝負結果 （３日目）(11/14 18:18)
野口と支配下契約 プロ野球・阪神(11/14 18:02)
赤星や早川らが調整 アジアプロ野球、１６日開幕―侍ジャパン(11/14 17:56)
久保、堂安ら合流 サッカー日本代表(11/14 17:48)
正力賞に阪神の岡田監督 大谷、栗山「侍」前監督が特別賞―プロ野球(11/14 17:42)
ホンダと西濃運輸が準々決勝へ 社会人野球日本選手権(11/14 17:39)
Ｊ１月間ＭＶＰにＧＫ富居(11/14 17:35)
駒大、激闘制して最短復帰 東都大学野球(11/14 16:23)
駒大、２季ぶり１部復帰 東都大学野球入れ替え戦(11/14 16:15)