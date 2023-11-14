円、１５１円台後半 ロンドン外為
2023年11月14日18時18分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１５１円台後半で推移した。午前９時現在は１５１円６７～７７銭と、前日午後４時比０３銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１６２円２６～３６銭と、１７銭の円安・ユーロ高。
円、１５１円台後半 ロンドン外為
2023年11月14日18時18分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１５１円台後半で推移した。午前９時現在は１５１円６７～７７銭と、前日午後４時比０３銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１６２円２６～３６銭と、１７銭の円安・ユーロ高。
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