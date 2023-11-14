三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど大手銀行５グループの２０２３年９月中間連結決算が１４日、出そろった。純利益の合計は、前年同期比５６．３％増の１兆９９６０億円だった。三菱ＵＦＪ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの３メガバンクグループはいずれも増益。国内外での堅調な資金需要に加え、米国の金利上昇を受けて貸し出しの利ざやが改善するなど、各社とも本業が好調に推移した。