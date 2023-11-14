社会人野球の第４８回日本選手権第７日は１４日、京セラドーム大阪で２回戦が行われ、ホンダと西濃運輸が準々決勝に進んだ。

ホンダは東野が８回１失点と好投し、日本製鉄かずさマジックを５―１で退けた。西濃運輸は信越クラブを５―０で下した。五回に一挙５点を奪い、継投も決まった。

第３試合はＪＲ四国―パナソニック。