ニデック、ＴＡＫＩＳＡＷＡへのＴＯＢ成立
2023年11月14日17時36分
ニデック（旧日本電産）は１４日、１３日まで実施した工作機器メーカーＴＡＫＩＳＡＷＡへのＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立し、終了したと発表した。決済開始日は２０日で、発行済み株式の約８６％を取得する。残りの株式についても取得する手続きを進め、完全子会社化を目指す。今後、ＴＡＫＩＳＡＷＡは上場廃止となる見通し。
ニデック、ＴＡＫＩＳＡＷＡへのＴＯＢ成立
2023年11月14日17時36分
ニデック（旧日本電産）は１４日、１３日まで実施した工作機器メーカーＴＡＫＩＳＡＷＡへのＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立し、終了したと発表した。決済開始日は２０日で、発行済み株式の約８６％を取得する。残りの株式についても取得する手続きを進め、完全子会社化を目指す。今後、ＴＡＫＩＳＡＷＡは上場廃止となる見通し。
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