ハイアス・アンド・カンパニーは１４日、親会社株との株式交換を通じてくふう住まい（東京）に完全子会社化され、上場廃止となると発表した。１２月中旬開催予定の定時株主総会の承認を得た上で、２０２４年１月３０日付で上場廃止の予定。