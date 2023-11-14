シャープは１４日、スマートフォン用レンズなどを手掛ける連結子会社カンタツ（東京）の株式の大半を、電子部品製造の永輝商事（東京）に売却すると発表した。売却額は非公表。シャープの株式保有割合は１％台に落ち込むが、製品開発での協業は続ける方針という。