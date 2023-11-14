過去の税金滞納で財務副大臣を辞任した神田憲次衆院議員（自民）は１４日、野党が求める議員辞職について「考えていない」と否定した。滞納に関しては「本当に断腸の思いで、おわびを申し上げなければならない」と述べた。国会内で記者団の取材に答えた。