政女党が党名変更、９回目
2023年11月14日15時52分
総務省は１４日、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党、大津綾香党首）が党名を「みんなでつくる党」（略称・みんつく）に６日付で変更したと発表した。同党の党名変更は９回目となる。参院の会派名は８月以降、「ＮＨＫから国民を守る党」としている。
政女党が党名変更、９回目
2023年11月14日15時52分
総務省は１４日、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党、大津綾香党首）が党名を「みんなでつくる党」（略称・みんつく）に６日付で変更したと発表した。同党の党名変更は９回目となる。参院の会派名は８月以降、「ＮＨＫから国民を守る党」としている。
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