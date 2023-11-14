【バンコク時事】浄水器や水関連製品の製造、輸入、卸売り事業を手掛けるファンクション・インターナショナル（ＦＴＩ）のウィコーン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１４日、２０２３年１～９月期の同社の売上高が前年同期比１３％増の５億９４２２万バーツ（２５億円）、純利益が同…
浄水器ＦＴＩ、１～９月期に５２％増収 高級モデル販売が好…
【バンコク時事】浄水器や水関連製品の製造、輸入、卸売り事業を手掛けるファンクション・インターナショナル（ＦＴＩ）のウィコーン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１４日、２０２３年１～９月期の同社の売上高が前年同期比１３％増の５億９４２２万バーツ（２５億円）、純利益が同…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
円安進行、対Ｓドルで１１１円台に プラザ合意以降で最安値水準―シンガポール(11/14 18:22)
中国ネット企業、利益が急減速 景気不振で競争激化、１～９月実績(11/14 17:43)
マレーシアのＩＨＨ、第一三共を提訴 ２００億円賠償請求―インドの医療会社買収妨害で(11/14 17:42)
マレーシア、イランと関係強化で合意 ライシ大統領と会談―アンワル首相(11/14 17:35)
プルタミナ、中国シノペックと提携 エネルギー転換加速で―インドネシア(11/14 17:30)
インド人来訪者数、来年は２００万人突破へ ５年以内に２位浮上観測も―ｔｔｂ調査・タイ(11/14 17:22)
三井住友銀、タイ科技庁と覚書締結 日系企業の投資促進で(11/14 17:20)
米テスラ、中国で売れ筋車種も値上げ １カ月弱で３度目―上海市(11/14 17:17)
フィッチ、タイの格付けを「ＢＢＢ＋」に据え置き 見通しは「安定的」(11/14 17:16)
格闘技ＵＦＣ、来月９日に上海興行 ４年ぶりの中国開催(11/14 17:11)
楽天カード、システム開発子会社が新オフィスに移転 業務拡大目指す―ベトナム(11/14 17:10)
精密部品オカモトのベトナム現法に貸し付け 国際協力銀、埼玉りそな銀・商工中金と協調融資(11/14 17:04)
プルタミナ、米シェブロンと共同調査合意 ＣＣＳと地熱で―インドネシア(11/14 16:47)
リー首相、１８日まで訪米 ＡＰＥＣ首脳会議出席へ―シンガポール(11/14 16:32)
化学品ＵＡＣ、１～９月期は大幅な増収増益 コンテナ不足の解消で輸出拡大―タイ(11/14 15:54)
イベント企画ＭＩＣＥ、ハーフマラソンイベントがプラチナラベル認定 タイ(11/14 15:53)
豪ライナス現法、操業条件巡る司法審査請求取り下げ マレーシア(11/14 15:52)
浄水器ＦＴＩ、１～９月期に５２％増収 高級モデル販売が好調―タイ(11/14 15:43)
食品ＣＰＦ、第３四半期は１８億バーツの赤字 豚肉の価格下落などで―タイ(11/14 15:33)
アニス陣営、選対本部長に退役軍人のシャウギ氏 大統領選―インドネシア(11/14 15:21)
スシロー運営会社、海外事業が好調 香港事業６７％増収―２３年９月通期(11/14 14:40)
日本政府、児童養護施設の車両整備を無償支援 カンチャナブリ県―タイ(11/14 14:38)
ランドブリッジ計画をＰＲ 訪米中のタイ首相(11/14 14:37)
北コリドー経済区、１～９月の投資誘致額７７億リンギ 製造業がけん引―マレーシア(11/14 14:11)
アンワル首相、パレスチナ支援訴えへ ＡＰＥＣ首脳会議―マレーシア(11/14 13:49)
マレーシア副首相、上海市長と会談 投資、２国間関係で意見交換(11/14 13:44)
トゥオン国家主席、米国へ出発 ＡＰＥＣ会議に出席―ベトナム(11/14 13:39)
イブラコ・中国中鉄、クチン都市交通整備事業を落札 マレーシア(11/14 13:30)
エネルギー、インフラなど投資継続方針 丸紅社長、チン首相と会談―ベトナム(11/14 13:30)
１０月の新車販売、４１９６台 トヨタ・モーター・ベトナム(11/14 13:30)