Ｊリーグ出場停止選手（１４日）
2023年11月14日15時13分
【Ｊ１】（第３３節）
▽札幌・馬場晴也▽浦和・岩尾憲▽柏・古賀太陽、ジエゴ、高嶺朋樹▽Ｆ東京・松木玖生
【Ｊ１】（第３４節）
▽柏・高嶺朋樹
【Ｊ３】（第３６節）
▽岩手・新保海鈴▽ＹＳ横浜・花房稔▽長野・加藤弘堅▽鳥取・普光院誠▽今治・楠美圭史▽琉球・清武功暉
Ｊリーグ出場停止選手（１４日）
2023年11月14日15時13分
【Ｊ１】（第３３節）
▽札幌・馬場晴也▽浦和・岩尾憲▽柏・古賀太陽、ジエゴ、高嶺朋樹▽Ｆ東京・松木玖生
【Ｊ１】（第３４節）
▽柏・高嶺朋樹
【Ｊ３】（第３６節）
▽岩手・新保海鈴▽ＹＳ横浜・花房稔▽長野・加藤弘堅▽鳥取・普光院誠▽今治・楠美圭史▽琉球・清武功暉
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