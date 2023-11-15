日本航空が２０２３年度の冬の一時金について、月例賃金の３カ月分とする方針を労働組合に伝えたことが１４日、分かった。冬の一時金としては、１２年の再上場以来最高の水準となる。コロナ禍から業績が回復していることなどを踏まえ、前年度（１．７カ月分）から大幅に引き上げる。



期末一時金１カ月分支給へ 業績回復で―全日空

夏の一時金（２カ月分）と合わせると５カ月分となる。コロナ前の１８年度は、期末支給分を含め年間５．９カ月分だった。