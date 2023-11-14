元日のタイ戦は午後２時開始 サッカー日本代表
2023年11月14日11時33分
日本サッカー協会は１４日、日本代表が来年１月１日に東京・国立競技場でタイ代表と対戦する国際親善試合の開始時刻が、午後２時に決まったと発表した。初めて元日に日本代表戦が行われる。
元日のタイ戦は午後２時開始 サッカー日本代表
2023年11月14日11時33分
日本サッカー協会は１４日、日本代表が来年１月１日に東京・国立競技場でタイ代表と対戦する国際親善試合の開始時刻が、午後２時に決まったと発表した。初めて元日に日本代表戦が行われる。
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