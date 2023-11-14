【シンガポール時事】沖縄の伝統酒「琉球泡盛」の世界的な認知度向上を目指し、海外向けの専用ボトルで売り出す新たな試みがシンガポールでスタートした。ボトルのデザインを手掛けたのは、デザインやＩＴを駆使したマーケティングを手掛けるコンサルタント企業「Ｉ＆ＣＯ Ｔｏ…