畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年11月14日10時20分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１８位だった。山下美夢有は２０位、古江彩佳は２３位、笹生優花は２４位。
米ツアーのアニカ・ゲインブリッジを制したリリア・ブ（米国）が１位に返り咲いた。 （時事）
畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年11月14日10時20分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１８位だった。山下美夢有は２０位、古江彩佳は２３位、笹生優花は２４位。
米ツアーのアニカ・ゲインブリッジを制したリリア・ブ（米国）が１位に返り咲いた。 （時事）
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