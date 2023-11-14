【ワシントン時事】バイデン米大統領の孫娘ナオミさん（２９）のワシントンの自宅前で１２日夜、車上荒らしがあり、大統領警護隊（シークレットサービス）が発砲する騒ぎがあった。米メディアが１３日報じた。死傷者は出なかった。

３人組が窓を割って無人の警護車両に侵入しようとしたところを警護官が見つけ、発砲した。３人組は車で逃走。捜査当局が行方を追っている。