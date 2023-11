シドニー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントなコネクティビティとオートメーションのリーダーであるBoomi™は、Boomi・ワールドツアー・シドニーイベントにて、2023年アジア・パシフィック&ジャパン(APJ)パートナーアワードの受賞者を発表しました。この賞は、Boomiとの関係をうまく活用し、顧客のビジネス成果を加速させた革新的なパートナーを表彰するものです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231113567315/ja/

Boomi Announces APJ 2023 Partner Award Winners

受賞者は、Boomiプラットフォームの広がりをいかに活用して創造性やイノベーションを実現させたか、スコープ、環境または社会的インパクトに基づき選出されました。

オーストラリアのITサービスプロバイダであるAtturra (ASX:ATA)が、APJ Partner of the Year、 A/NZ Partner of the Year、 APJ Practice Excellence Partner of the Yearに選出されました。Atturraは長年Boomiのパートナーであり、Boomiとのコラボレーションによるインテグレーション、データコネクティビティ、自動化プロジェクトを公共事業、政府、教育などの幅広い業界の組織に提供してきました。

今年の追加パートナー受賞者は以下の通りです。

Asia Partner of the Year: Deloitte HK

Deloitte HK Japan Partner of the Year: NRI(野村総合研究所)

NRI(野村総合研究所) APJ Partner on Boomi:LTIマインドツリー

「我々のパートナーは、APJ全体に提供するプロジェクトにおいて、よりつながりのある世界を作るために欠かせない存在です。」と、BoomiのAPJアライアンス&チャネル担当バイスプレジデントのジム・フィッシャーは述べています。「我々の共通顧客に最高のビジネス成果をもたらし、ステークホルダーにポジティブ・インパクトを与えるために、全てのデジタルトランスフォーメーションプロジェクトは、統合環境の提供、オートメーションの推進、そしてデータドリブンによる意思決定を可能にする彼らの深い専門性にかかっています。APJパートナーアワードの受賞者はイノベーションを先導し、顧客の成功を確実なものにしてきました。」

グローバルなソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)におけるカテゴリーリーダーとして、Boomiは、現代のデジタル組織のビジネス成果を加速するエンドツーエンドのインテリジェント自動化ソリューションを提供します。当社はおよそ2万の顧客にサービスを提供し、およそ 800のパートナーとの世界的なネットワークを有し、最大のハイパースケーラー・クラウドサービスプロバイダーと協働しています。

Boomiはアメリカで最速成長し、最も革新的なテクノロジー企業の1社として、 Deloitte Technology Fast 500™や Inc. 5000に掲載され、Integration Platform as a Service (iPaaS), WorldwideとしてGartner® Magic Quadrant™のリーダーに9回連続で選出されています。 IDC MarketScapeではWorldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessmentのリーダーに選出され、 Forrester Wave™では2023年第3四半期のIntegration Platforms As A Serviceにて強力なパフォーマーと称されました。またBoomiは、ITチャネルを通じて革新的な製品と柔軟性のあるサービスを提供する、業界をリードするテクノロジーベンダーが最も注目するプログラムで信頼におけるリスト、CRN Partner Program Guideにおいて、名誉ある 5つ星評価を2年連続で受けています。

Boomiのパートナープログラムについての詳細や、Boomiのグローバル・エコシステムからパートナーを探すには、以下をご覧ください。boomi.com/partners

追加資料

Boomiについて

Boomiは、あらゆる人をあらゆるモノに、あらゆる場所でつなぐことで、世界をより良い場所にすることを目指しています。クラウドベースのサービス型イノベーションプラットフォーム(iPaaS)のパイオニアであり、現在はサービス型ソフトウェア(SaaS)の分野をリードするグローバルなソフトウェア企業です。統合プラットフォーム・ベンダーの中で最大の顧客基盤と、約800社のパートナーからなる世界的ネットワークを誇ります。その中には、アクセンチュア、キャップジェミニ、デロイト、SAP、スノーフレークなどが含まれます。世界中の組織が受賞歴ある当社のプラットフォームを活用してデータを検出・管理・調整すると同時に、アプリケーション、プロセス、人を繋げ、より優れた成果を迅速に上げています。詳細については、boomi.comをご覧ください。

© 2023 Boomi, LP. Boomi、「B」のロゴ、Boomiverseは、Boomi, LP、その子会社、関連企業いずれかの登録商標です。無断転載を禁じます。その他の名称やマークは、各所有者の商標である場合があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20231113567315/ja/