北口、最終候補外れる 女子年間最優秀選手―世界陸連
2023年11月13日21時59分
【パリ時事】世界陸連は１３日、女子の年間最優秀選手の最終候補者を発表し、９月のベルリン・マラソンで２時間１１分５３秒の世界新記録を樹立したティギスト・アセファ（エチオピア）ら５人が名を連ねた。やり投げで８月の世界選手権を制した北口榛花（ＪＡＬ）は外れた。最優秀選手は１２月１１日に発表される。
北口、最終候補外れる 女子年間最優秀選手―世界陸連
2023年11月13日21時59分
【パリ時事】世界陸連は１３日、女子の年間最優秀選手の最終候補者を発表し、９月のベルリン・マラソンで２時間１１分５３秒の世界新記録を樹立したティギスト・アセファ（エチオピア）ら５人が名を連ねた。やり投げで８月の世界選手権を制した北口榛花（ＪＡＬ）は外れた。最優秀選手は１２月１１日に発表される。
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