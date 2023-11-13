【パリ時事】世界陸連は１３日、女子の年間最優秀選手の最終候補者を発表し、９月のベルリン・マラソンで２時間１１分５３秒の世界新記録を樹立したティギスト・アセファ（エチオピア）ら５人が名を連ねた。やり投げで８月の世界選手権を制した北口榛花（ＪＡＬ）は外れた。最優秀選手は１２月１１日に発表される。