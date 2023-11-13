【サンパウロ時事】ブラジル動物性たんぱく協会（ＡＢＰＡ）が８日発表した１０月の豚肉（生鮮および加工肉）輸出量は、前年同月比５．７％減の９万３０００トンだった。輸出額は１５．５％減の２億００３０万ドル（約３００億円）。
１～１０月累計は前年同期比９．６％増の…
ブラジル豚肉の１０月輸出量、前年比５．７％減
【サンパウロ時事】ブラジル動物性たんぱく協会（ＡＢＰＡ）が８日発表した１０月の豚肉（生鮮および加工肉）輸出量は、前年同月比５．７％減の９万３０００トンだった。輸出額は１５．５％減の２億００３０万ドル（約３００億円）。
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