【ジャカルタ＝時事】インドネシアの最大与党・闘争民主党（ＰＤＩ－Ｐ）のメガワティ党首（７６、元大統領）は１２日、来年２月の大統領選を巡る先の憲法裁判所判決について「法的な不正があった」との見解を表明した。正副大統領候補の年齢制限を変更し、ジョコ大統領長男のギ…