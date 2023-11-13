【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）と情報通信メディア開発庁（ＩＭＤＡ）は９日、革新技術やハイテクの導入を促進する取り組み「産業デジタル化計画（ＩＤＰ）」の小売業界版を改定したと発表した。各小売業者が業務デジタル化の段階に…