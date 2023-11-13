王柏融が退団 プロ野球・日本ハム
2023年11月13日19時47分
日本ハムは１３日、王柏融外野手（３０）の退団が決まったと発表した。台湾球界から２０１９年に加入し、今季は２０試合出場にとどまった。在籍５年間で通算２７０試合、打率２割３分５厘、１５本塁打、９７打点。
王柏融が退団 プロ野球・日本ハム
2023年11月13日19時47分
日本ハムは１３日、王柏融外野手（３０）の退団が決まったと発表した。台湾球界から２０１９年に加入し、今季は２０試合出場にとどまった。在籍５年間で通算２７０試合、打率２割３分５厘、１５本塁打、９７打点。
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