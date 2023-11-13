【ジャカルタ＝時事】インドネシアの西ジャワ州政府は１０日、原子力規制庁（Ｂａｐｅｔｅｎ）と保健分野における原子力の利用で協力すると発表した。同日に、西ジャワ州の放射線施設における原子力利用と放射性物質の共同監督に関する覚書（ＭｏＵ）を結んだ。
同庁のスゲン…
西ジャワ州政府、原子力規制庁と協力 保健利用で覚書―イン…
【ジャカルタ＝時事】インドネシアの西ジャワ州政府は１０日、原子力規制庁（Ｂａｐｅｔｅｎ）と保健分野における原子力の利用で協力すると発表した。同日に、西ジャワ州の放射線施設における原子力利用と放射性物質の共同監督に関する覚書（ＭｏＵ）を結んだ。
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