【上海時事】中国ニュースサイト、浙江在線が１３日までに浙江省寧波市税関の統計として伝えたところによると、同市の１０月の輸出額は前年同月比１０．５％増の６６１億５０００万元（約１兆４０００億円）だった。輸入は１８．９％増の３９３億２０００万元だった。

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