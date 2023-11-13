◇器用ではない

佐田の海 熊本県出身。好内容で連勝発進し、「考えてできるほど器用ではない。体はよく動いている」。

◇悔しかった

東白龍 同学年の錦富士を退けて、新入幕で初白星。「学生の時は自分が強かったが、番付を抜かれて悔しかった。実感はない」

◇まだ１３番ある

熱海富士 優勝決定戦に進んだ先場所に続き、初日から２連勝。元大関の御嶽海を寄り切り、「前に出られたのはよかった。まだ残り１３番もあるので」と気は緩めず。

◇意識せず

若元春 初白星。過去５戦全勝だった明生を下し、「あまり意識していない。相手を見ながら、しっかり取れている」。