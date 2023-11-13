円下落、１５１円台後半 今年最安値更新―ロンドン市場
2023年11月13日18時51分
【ロンドン時事】週明け１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日米の金利差拡大が意識される中、１ドル＝１５１円台後半に下落した。一時１５１円８５銭前後まで下げ、東京市場に続いて今年の最安値を更新した。午前９時現在は１５１円７６～８６銭と、前週末午後４時比３３銭の円安・ドル高。
円下落、１５１円台後半 今年最安値更新―ロンドン市場
2023年11月13日18時51分
【ロンドン時事】週明け１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日米の金利差拡大が意識される中、１ドル＝１５１円台後半に下落した。一時１５１円８５銭前後まで下げ、東京市場に続いて今年の最安値を更新した。午前９時現在は１５１円７６～８６銭と、前週末午後４時比３３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル