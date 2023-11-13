故細田氏に桐花大綬章
2023年11月13日18時05分
政府は１３日の持ち回り閣議で、１０日に死去した細田博之前衆院議長を従二位に叙するとともに、桐花大綬章を授与することを決めた。
故細田氏に桐花大綬章
2023年11月13日18時05分
政府は１３日の持ち回り閣議で、１０日に死去した細田博之前衆院議長を従二位に叙するとともに、桐花大綬章を授与することを決めた。
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