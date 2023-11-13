【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループ傘下の不動産会社、セントラル・パタナ（ＣＰＮ）のナパラット副社長は１３日、２０２３年７～９月期の売上高が前年同期比３１％増の１２２億７７００万バーツ（約５１５億円）、純利益が４５％増の４１億６２００万バー…