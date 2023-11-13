３位佐々木と仮契約 プロ野球・巨人
2023年11月13日17時29分
【巨人】３位指名の佐々木俊輔外野手（日立製作所）と契約金６０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。背番号は４４。（金額は推定）。
３位佐々木と仮契約 プロ野球・巨人
2023年11月13日17時29分
【巨人】３位指名の佐々木俊輔外野手（日立製作所）と契約金６０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。背番号は４４。（金額は推定）。
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