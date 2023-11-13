【バンコク時事】タイのセター首相は１３日、米サンフランシスコに到着した。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するなどし、１９日に帰国する。
タイ首相府によると、米国滞在中には各国首脳や企業経営者と会談し、タイへの投資を呼び掛ける。スタンフォー…
タイ首相が米到着 ＡＰＥＣ出席で
【バンコク時事】タイのセター首相は１３日、米サンフランシスコに到着した。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するなどし、１９日に帰国する。
タイ首相府によると、米国滞在中には各国首脳や企業経営者と会談し、タイへの投資を呼び掛ける。スタンフォー…
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