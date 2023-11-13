【ジャカルタ＝時事】インドネシアの不動産開発会社ジャバベカは９日、東ジャワ州パスルアン県で小規模な液化天然ガス（ＬＮＧ）工場の建設に着工した。同社によると、民間企業による小規模ＬＮＧ工場の建設は国内で初。投資額は１６８９万８０００ドル（約２５億６０００万円）…