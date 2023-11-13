円、今年の最安値 １５１円台後半―東京市場
2023年11月13日14時40分
円相場が１３日午後の東京外国為替市場で一時、１ドル＝１５１円７８銭近辺まで下落し、１０月３１日の海外市場で付けた今年の最安値を更新した。
円、今年の最安値 １５１円台後半―東京市場
2023年11月13日14時40分
円相場が１３日午後の東京外国為替市場で一時、１ドル＝１５１円７８銭近辺まで下落し、１０月３１日の海外市場で付けた今年の最安値を更新した。
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