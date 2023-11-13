男子ゴルフの最新世界ランキングが１２日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて３７位だった。久常涼は四つ上げて８３位。中島啓太は１１１位だった。１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらず。 （時事）