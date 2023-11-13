十両東龍が休場 大相撲九州場所
2023年11月13日11時29分
大相撲の西十両１４枚目東龍（３６）＝本名サンドゥイジャブ・トドビレグ、モンゴル出身、玉ノ井部屋＝が九州場所２日目の１３日、日本相撲協会に休場を届け出た。「左膝関節捻挫で約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出した。２日目の対戦相手、紫雷は不戦勝。
十両東龍が休場 大相撲九州場所
2023年11月13日11時29分
大相撲の西十両１４枚目東龍（３６）＝本名サンドゥイジャブ・トドビレグ、モンゴル出身、玉ノ井部屋＝が九州場所２日目の１３日、日本相撲協会に休場を届け出た。「左膝関節捻挫で約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出した。２日目の対戦相手、紫雷は不戦勝。
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