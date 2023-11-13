◇自信につながった４日間

勝みなみ いいゴルフをしていたので、自信につながった４日間だった。来季は（今季の）経験を生かして、もっともっと上にいけるようにしたい。

◇しっかり頑張りたい

西村優菜 スコアを伸ばせなかった悔しさはあるが、いい１週間だった。（次週の最終戦出場は）ご褒美みたいな感じ。しっかり頑張りたい。

◇中途半端

渋野日向子 中途半端に終わった感じ。ショートしたパットも多かった。結局１年通して中途半端だった。（時事）