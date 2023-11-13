１０月企業物価０．８％上昇 日銀
2023年11月13日08時58分
日銀が１３日発表した１０月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．１となり、前年同月比０．８％上昇した。
１０月企業物価０．８％上昇 日銀
2023年11月13日08時58分
日銀が１３日発表した１０月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．１となり、前年同月比０．８％上昇した。
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