首相動静（１１月１３日）
2023年11月13日11時18分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時２４分、公邸発。同２５分、官邸着。
午前９時５１分から同５６分まで、木原誠二自民党幹事長代理。
午前１０時３分から同５６分まで、認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議。
首相動静（１１月１３日）
2023年11月13日11時18分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時２４分、公邸発。同２５分、官邸着。
午前９時５１分から同５６分まで、木原誠二自民党幹事長代理。
午前１０時３分から同５６分まで、認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議。
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