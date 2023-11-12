３位杉山と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月12日18時29分
【西武】３位指名の杉山遥希投手（横浜高）と契約金５０００万円、年俸７００万円で入団合意した。（金額は推定）
３位杉山と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月12日18時29分
【西武】３位指名の杉山遥希投手（横浜高）と契約金５０００万円、年俸７００万円で入団合意した。（金額は推定）
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