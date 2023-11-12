Ｊ１得点ランキング（１２日現在）
2023年11月12日16時58分
１大 迫（神）２２
２アンデ（Ｍ）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
Ｊ１得点ランキング（１２日現在）
2023年11月12日16時58分
１大 迫（神）２２
２アンデ（Ｍ）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
こんな記事も
スポーツ総合
男子滑降第２戦も中止 Ｗ杯アルペン(11/12 20:52)
綱とり、機運高められるか 貴景勝が白星発進―大相撲九州場所(11/12 20:52)
大栄翔、充実の初日 大相撲九州場所(11/12 20:39)
駒大の三浦、望みつなぐ一発 東都大学野球(11/12 20:29)
法大が２０度目Ｖ 関東大学アメフト(11/12 20:29)
駒大追い付き、引き分け 東都大学野球入れ替え戦(11/12 20:19)
霧島と豊昇龍、好発進 大相撲九州場所(11/12 20:08)
磐田、戦う意識共有 静岡にＪ１クラブ戻る―Ｊ２(11/12 20:01)
浦和、果敢に攻めるも Ｊリーグ(11/12 19:51)
「２０分レッドカード」を試験導入 今季公式戦で―ラグビー・リーグワン(11/12 19:45)
川辺がけがで不参加 サッカー日本代表(11/12 19:40)
Ｃ大阪ヤンマー、初陣飾る ＷＥリーグ(11/12 19:34)
森重、ライバルに雪辱 Ｗ杯スケート(11/12 19:31)
支度部屋 大相撲九州場所(11/12 19:30)
神戸、ロスタイムにドラマ 大迫が劇的決勝点―Ｊリーグ(11/12 19:29)
終盤もペース落とさず 堀川、価値ある銀―Ｗ杯スケート(11/12 19:11)
３位日当と入団合意 プロ野球・楽天(11/12 19:03)
森重航が５００でＶ、新濱立也２位 女子３０００は堀川桃香２位―Ｗ杯スケート(11/12 18:46)
吉田、納得の３位 伊藤園女子ゴルフ(11/12 18:46)
攻守に圧倒した横浜Ｍ ＤＦ陣復帰頼もしく―Ｊリーグ(11/12 18:45)
東京Ｖ、プレーオフに弾み Ｊ２(11/12 18:42)
貴景勝、白星発進 霧島、豊昇龍も快勝―大相撲九州場所初日(11/12 18:38)
大相撲九州場所・十両取組表（２日目）(11/12 18:31)
大相撲九州場所・幕内取組（２日目）(11/12 18:31)
松元克央、１００自も優勝 競泳の日本社会人選手権(11/12 18:30)
ブレイディヴェーグ、古馬勢を一蹴 競馬エリザベス女王杯(11/12 18:30)
３位杉山と入団合意 プロ野球・西武(11/12 18:29)
三菱重工Ｅａｓｔの津田、敗戦に「実力不足」 社会人野球日本選手権(11/12 18:29)
川崎の小林、歴代７位カズと並ぶ Ｊリーグ(11/12 18:29)
大相撲九州場所・十両星取表（初日）(11/12 18:04)