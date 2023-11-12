川崎、終盤に追い付く Ｊリーグ・川崎―京都
2023年11月12日16時08分
川崎が終盤に追い付いた。２―３の後半終了間際、マルシーニョが倒されてＰＫを獲得。脇坂が落ち着いて決めた。京都は福田の先制点と豊川の２ゴールで前半に３点。しかし、守備の甘さが目立ち、１点のリードを守り切れなかった。
川崎、終盤に追い付く Ｊリーグ・川崎―京都
2023年11月12日16時08分
川崎が終盤に追い付いた。２―３の後半終了間際、マルシーニョが倒されてＰＫを獲得。脇坂が落ち着いて決めた。京都は福田の先制点と豊川の２ゴールで前半に３点。しかし、守備の甘さが目立ち、１点のリードを守り切れなかった。
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