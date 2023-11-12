小平は４打差６位に後退 米男子ゴルフ
2023年11月12日09時39分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は１１日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で、第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われ、第２ラウンドで首位と２打差の２位につけた小平智は、第３ラウンドは３バーディー、１ボギーの６９にとどまり、通算１５アンダーで首位と４打差の６位に後退した。アレクサンダー・ノレン（スウェーデン）が１９アンダーに伸ばしてトップを守った。
小平は４打差６位に後退 米男子ゴルフ
2023年11月12日09時39分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は１１日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で、第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われ、第２ラウンドで首位と２打差の２位につけた小平智は、第３ラウンドは３バーディー、１ボギーの６９にとどまり、通算１５アンダーで首位と４打差の６位に後退した。アレクサンダー・ノレン（スウェーデン）が１９アンダーに伸ばしてトップを守った。
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