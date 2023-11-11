鹿児島・十島村で震度４
2023年11月11日22時21分
１１日午後１０時２分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
鹿児島・十島村で震度４
2023年11月11日22時21分
１１日午後１０時２分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
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