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東洋大が先勝　東都大学野球入れ替え戦

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東洋大が先勝　東都大学野球入れ替え戦

2023年11月11日18時50分

　東都大学野球秋季リーグ戦の１、２部入れ替え戦は１１日、神宮球場で１回戦が行われ、東洋大（１部６位）が駒大（２部１位）を４―０で下した。１２日の２回戦に勝てば１部残留が決まる。
　東洋大は四回に吉田（２年、龍谷大平安）の内野安打で先制し、その後も加点した。岩崎（３年、履正社）は九回途中１安打無失点の好投。八回までは無安打に抑えた。

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