女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯プレーオフの日本―コロンビアは１１日、東京・有明コロシアムで最終日が行われ、日本は通算３勝２敗で来年のファイナル予選進出を決めた。

初日１勝１敗の日本は日比野菜緒（ブラス）がカミラ・オソリオに２―６、０―６で敗れたが、本玉真唯（島津製作所）がマリア・エラソゴンサレスに６―２、６―２で勝利。最後のダブルスで青山修子（近藤乳業）柴原瑛菜（橋本総業）組がオソリオ、ユリアナ・リサラソ組を７―５、６―２で下した。