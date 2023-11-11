日本中央競馬会は１１日、第４８回エリザベス女王杯（ＧI、１２日、京都競馬場、芝２２００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、前走のローズステークス２着のブレイディヴェーグが単勝２．４倍で１番人気となった。昨年優勝のジェラルディーナが４．７倍、ハーパーが８．６倍で続いた。