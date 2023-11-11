ブレイディヴェーグ２．４倍 競馬エリザベス女王杯
2023年11月11日18時11分
日本中央競馬会は１１日、第４８回エリザベス女王杯（ＧI、１２日、京都競馬場、芝２２００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、前走のローズステークス２着のブレイディヴェーグが単勝２．４倍で１番人気となった。昨年優勝のジェラルディーナが４．７倍、ハーパーが８．６倍で続いた。
ブレイディヴェーグ２．４倍 競馬エリザベス女王杯
2023年11月11日18時11分
日本中央競馬会は１１日、第４８回エリザベス女王杯（ＧI、１２日、京都競馬場、芝２２００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、前走のローズステークス２着のブレイディヴェーグが単勝２．４倍で１番人気となった。昨年優勝のジェラルディーナが４．７倍、ハーパーが８．６倍で続いた。
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