【女子ゴルフ・伊藤園レディース】第２日（１１日、千葉・グレートアイランドＣ、６７４１ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

ツアー５勝の西郷真央が大会コースレコードに並ぶ６３をマークし、通算１２アンダーとして１９位から単独首位に浮上した。

２打差の２位は小祝さくら、鈴木愛、前日トップの三ケ島かな。さらに１打差で蛭田みな美ら３人が５位、岩井明愛ら５人が８位。山下美夢有は２５位。通算３アンダーまでの５５人が決勝ラウンドに進み、稲見萌寧は１アンダーで予選落ちした。