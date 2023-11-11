Ｊ１得点ランキング（１１日現在）
2023年11月11日17時06分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
Ｊ１得点ランキング（１１日現在）
2023年11月11日17時06分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
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