Ｊ１得点ランキング（１１日現在）
2023年11月11日17時06分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
Ｊ１得点ランキング（１１日現在）
2023年11月11日17時06分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
５細 谷（柏）１３
５大 橋（湘）１３
８レオセ（Ｃ）１２
９浅 野（札）１１
１０パトリ（京）１０
１０山 岸（福）１０
こんな記事も
サッカー
柏、勝ち点３するり Ｊリーグ(11/11 18:53)
新潟、好機生かせず Ｊリーグ(11/11 18:16)
Ｊリーグ・談話(11/11 18:13)
ＩＮＡＣ神戸が白星発進 サッカーＷＥリーグ、３年目が開幕(11/11 18:12)
日本、ポーランドと対戦 Ｕ１７Ｗ杯サッカー(11/11 18:11)
崩れない湘南 直接対決に弾み―Ｊリーグ(11/11 18:11)
福岡が逆転勝ち Ｊリーグ・Ｇ大阪―福岡(11/11 17:34)
湘南、横浜Ｃが勝つ Ｊ１(11/11 17:30)
鹿島が追い付く Ｊリーグ・鹿島―柏(11/11 17:17)
横浜Ｃが３得点 Ｊリーグ・鳥栖―横浜Ｃ(11/11 17:17)
Ｊ１成績表（１１日現在）(11/11 17:06)
Ｊ１得点ランキング（１１日現在）(11/11 17:06)
１１日のＪ１(11/11 17:06)
前田、けがで不参加 最長６週間離脱―サッカー日本代表(11/11 16:51)
無得点で分ける Ｊリーグ・札幌―広島(11/11 16:33)
互いに決め手欠く Ｊリーグ・新潟―Ｆ東京(11/11 16:11)
湘南が逃げ切る Ｊリーグ・湘南―名古屋(11/11 16:05)
主な日本選手の成績（１０日） 欧州サッカー(11/11 10:11)
スペインなど白星発進 Ｕ１７Ｗ杯サッカー(11/11 00:13)
ブラジルと親善試合へ なでしこジャパン(11/10 21:35)
下平監督が退任 Ｊ２大分(11/10 20:31)
清水優位、三つどもえ昇格争い １２日にＪ２最終節(11/10 18:02)
コロンビアＦＷディアスの父、解放 先月誘拐、試合中アピール―サッカー(11/10 14:08)
三菱重工浦和が決勝へ ２連勝で首位確定―アジア女子サッカー(11/10 10:14)
遠藤航、悔しさじにませる 欧州サッカー(11/10 10:07)
「真価問われる一年」 高田チェアが意気込み―サッカー女子ＷＥリーグ(11/10 08:45)
三笘、後半に見せ場 サッカー欧州リーグ(11/10 08:33)
三笘はフル出場 堂安がゴール―サッカー欧州リーグ(11/10 08:28)
アルゼンチン戦に細谷、藤田譲ら パリ五輪目指すＵ２２日本代表―サッカー(11/09 18:44)
原崎監督が退任 Ｊ２大宮(11/09 17:23)