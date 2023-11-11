２位指名の坂井と入団合意 プロ野球・楽天
2023年11月11日15時27分
【楽天】２位指名の坂井陽翔投手（兵庫・滝川二高）と契約金６０００万円、年俸６００万円で入団合意した。（金額は推定）
２位指名の坂井と入団合意 プロ野球・楽天
2023年11月11日15時27分
【楽天】２位指名の坂井陽翔投手（兵庫・滝川二高）と契約金６０００万円、年俸６００万円で入団合意した。（金額は推定）
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