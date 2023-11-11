吉田泰基が第２Ｒ首位 ＶＩＳＡ太平洋ゴルフ
2023年11月11日10時18分
男子ゴルフの三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズは１１日、静岡・太平洋クラブ御殿場でサスペンデッドとなっていた第２ラウンドの残りが行われ、吉田泰基が通算８アンダーで単独首位に立った。今平周吾と幡地隆寛が１打差の２位。５０歳の片山晋呉が通算５アンダーで４位。
通算５オーバーまでの６６人が決勝ラウンドに進んだ。引き続き第３ラウンドを実施。
吉田泰基が第２Ｒ首位 ＶＩＳＡ太平洋ゴルフ
2023年11月11日10時18分
男子ゴルフの三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズは１１日、静岡・太平洋クラブ御殿場でサスペンデッドとなっていた第２ラウンドの残りが行われ、吉田泰基が通算８アンダーで単独首位に立った。今平周吾と幡地隆寛が１打差の２位。５０歳の片山晋呉が通算５アンダーで４位。
通算５オーバーまでの６６人が決勝ラウンドに進んだ。引き続き第３ラウンドを実施。
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